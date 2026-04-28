Tutela dell’ambiente e aggregazione sociale. Sono gli obiettivi dell’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Barrali in collaborazione con l’amministrazione e il Comitato della festa di Santa Lucia, patrona del paese. L’appuntamento è per il 10 maggio a Monte Uda, oasi naturalistica del paese della Trexenta, interessata da un intervento di riqualificazione e valorizzazione ambientale. Un’iniziativa rivolta soprattutto alle famiglie, l’occasione per ritrovarsi insieme e trascorrere una giornata all’aria aperta. Definito il programma: ritrovo alle 9.00 in Piazza Santa Lucia e partenza verso Monte Uda. Alle 11 la messa nella cappella “Santa Maria Ausiliatrice” e, alle 13, il pranzo comunitario. Previste attività di animazione per i bambini. Per prenotarsi si possono chiamare i numeri 3470388299, 340246615, 3281054891 e 3291279857. La scadenza delle iscrizioni è fissata per il 7 maggio.

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