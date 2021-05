Un milione di euro nelle casse comunali da investire nel camposanto di via Roma. “Gli uffici hanno già predisposto gli studi di fattibilità necessari per avviare i relativi iter che, salvo imprevisti, dovrebbero consentirci di appaltare entrambe le opere entro l’anno”, annunciano il sindaco Gigi Concu e il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Gabriella Mameli.

“Grazie all’intervento in oggetto realizzeremo 288 nuovi loculi che assicureranno un anno e mezzo circa di autonomia alla comunità”, spiega la vicesindaca. Nel dettaglio: “Per tutto il perimetro della sua superficie è prevista la recinzione con un muro in blocchi di calcestruzzo faccia vista, all’interno della quale saranno racchiusi anche i futuri campi di inumazione, di reinumazione e il reparto destinato al seppellimento di parti anatomiche inviate da ospedali”, sottolinea. “Tutta l’area verrà bonificata e livellata, in modo da non dover intervenire in futuro con mezzi pesanti, mentre per l’accesso sia pedonale che carrabile (mezzi portaferetri) verranno ricavate due aperture nella recinzione del cimitero esistente”. E ancora: “Sono previste le canalizzazioni interrate di predisposizione degli impianti di illuminazione pedonale e votiva; pavimentazione in calcestruzzo drenante per i viali principali e i camminamenti secondari, al di sotto dei quali saranno sistemate la rete idrica e la rete di raccolta delle acque bianche e nere, da collegare alle condotte già presenti”. Primo step del più ampio progetto che consentirà all’Amministrazione di piazza Cellarium di risolvere definitivamente la carenza cronica di spazi per la sepoltura. “Un problema-dice il sindaco Gigi Concu- che purtroppo si trascina da anni e al quale, passo dopo passo, stiamo finalmente dando soluzione”,

