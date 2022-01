Ennesimo incidente stradale in serata sulla 554, direzione Cagliari-Elmas: un centauro di Pirri, 30 anni, è finito in ospedale per le contusioni riportate al capo. Per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione.

È successo in territorio di Selargius. Immediata la coda di auto che si è creata sulla corsia di marcia con pesantissimi disagi per gli automobilisti di passaggio. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale di Selargius che ha ricostruito la dinamica dell’accaduto. Sul posto il comandante Marco Cantori. Sono arrivati anche gli operai dell’Anas che hanno ripulito l’asfalto, col traffico che ha ripreso a scorrere regolarmente.

L’incidente si è verificato verso le 18: la moto condotta dal giovane di Pirri avrebbe perso aderenza sull’asfalto volando con lo stesso conducente contro il guard rail per sfiorare poi un’auto in transito. Quindi l'arrivo di un’ambulanza del 1118 e della Polizia locale di Selargius.

© Riproduzione riservata