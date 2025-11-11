Un tamponamento tra più auto si è verificato oggi sulla strada provinciale 15, vicino al punto in cui ieri si è registrato lo scontro tra un’auto e una moto che è costato la vita al 27enne Nicola Salis.

Sul posto stanno operando i vigili urbani di Selargius, insieme a diverse ambulanze. Una donna alla guida di un’auto è stata trasportata in ospedale in codice giallo, ma le sue condizioni non sono gravi.

La polizia locale sta cercando di ricostruire la dinamica del tamponamento, con il supporto del comandante Marco Cantori. Il sinistro ha provocato pesanti disagi al traffico, con code sulla 554 e sulla stessa provinciale 15, una strada ormai critica che serve oltre trentamila persone e collega le zone industriali e commerciali di Settimo.

