Serdiana, domenica nel Parco di Sibiola il mercatino popolare autogestito
Cibo, libri, quadri, sculture e artigianato locale. Ma anche musica e tanto divertimento. Torna domenica prossima a Serdiana il mercato popolare autogestito di Castello.
Dalle 10 fino al tramonto il Parco di Sibiola ospiterà artigiani e hobbisti che proporranno i loro prodotti a km zero.
Grande attenzione anche al tema dell’ambiente e della tutela delle biodiversità. A Serdiana saranno presenti anche i volontari dell’associazione “L’uomo che pianta gli alberi” che metteranno a dimora nuove piantine e sistemeranno quelle già presenti nel “Giardino delle nascite e delle rinascite” creato 12 anni fa all’interno del Parco di Sibiola”.
