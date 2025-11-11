Resta ai domiciliari il 59enne disoccupato di Dolianova arrestato per aver disatteso l'obbligo impostogli lo scorso anno dal giudice di non avvicinarsi alle sedi frequentate dai familiari. L’altra sera avrebbe violato la misura cautelare, recandosi nell’Agenzia assicurativa gestita da alcuni familiari, abbandonandosi, secondo l’accusa, a comportamenti molesti e insistenti, pare con richiesta di denaro.

Immediato è stato l’intervento dei carabinieri di Dolianova e Monastir che, coordinati dal capitano Luca Delle Vedove, hanno bloccato e arrestato l’uomo con l’accusa di violazione della misura cautelare. Stamattina il giudice ha confermato l'arresto, mandandolo però ai domiciliari in attesa della nuova udienza.

