Ascensore bloccato nella scuola media di Decimomannu: stamattina l'impianto elevatore si è bloccato per quasi un'ora, lievemente sospeso da terra. Le porte non si aprivano, le luci erano spente e all’interno la temperatura si è alzata in fretta. All’interno due ragazzi frequentanti la classe terza e una collaboratrice scolastica, che li stava aiutando a portare al primo piano circa 10 dizionari di francese. In classe, però, non sono arrivati né gli alunni né i vocabolari.

Dopo aver premuto ripetutamente il pulsante di emergenza è sopraggiunto un altro collaboratore il quale, non riuscendo a risolvere in nessun modo, ha dovuto chiamare i Vigili del Fuoco arrivati dopo circa mezz'ora.

Pochi minuti prima dell’arrivo dei pompieri erano presenti sul posto la dirigente scolastica, la sua vice, collaboratori e insegnanti. Per via dei vetri oscurati nessuno riusciva a vedere all’interno, perciò hanno chiesto ripetutamente ai ragazzi i loro nomi e la loro classe.

Una volta arrivati, i vigili non hanno impiegato tanto per liberarli: è stato sufficiente utilizzare un attrezzo per aprire le porte.

Gli studenti, tornati in classe, hanno raccontato la loro disavventura come un mix tra paura e un briciolo di adrenalina. E in attesa del salvataggio si son fatti una bella chiacchierata con la collaborazione la quale, per tutto il tempo, li ha rassicurati. Una storia finita bene che molto probabilmente non dimenticheranno mai.

© Riproduzione riservata