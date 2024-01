Fermati dai carabinieri a Selargius in due auto avevano della droga e, dopo i controlli, in una abitazione è stata recuperata altra sostanza stupefacente: alla fine dell'operazione dei militari della stazione e della compagnia di Quartu sono stati sequestrati circa 18 chili tra hascisc e marijuana, 17mila euro e il materiale per preparare le buste con la sostanza stupefacente. Un 47enne e un 21enne di Selargius sono finiti così in carcere su disposizione del pm Daniele Caria. Oggi l'interrogatorio di garanzia.

Il 47enne, secondo le accuse degli investigatori, aveva quasi tutto in una casa – a sua disposizione – 17 chili tra marijuana e hascisc, 15.500 euro, bilancini di precisione e macchina per il sottovuoto. Il giovane invece trasportava circa un chilo e mezzo di hascisc e di marijuana, oltre a 1.500 euro, nello zaino.

C’è da capire il ruolo dei due indagati: se fossero incaricati di un trasporto di hascisc e marijuana per conto d’altri, se facciano eventualmente parte di uno stesso gruppo o se stessero concludendo qualche affare.

