Nell’ambito dei lavori di distrettualizzazione ed efficientamento delle reti idriche in corso nel Comune di Selargius, per la giornata di mercoledì 25 marzo i tecnici di Abbanoa hanno in programma l’installazione di alcune nuove apparecchiature idrauliche nel nodo idrico in corrispondenza con l’incrocio tra via Roma e via Digione.

Durante l’esecuzione dei lavori, che inizieranno alle 8.30 e termineranno secondo le previsioni intorno alle 16.30, occorrerà interrompere il flusso idrico nella linea in questione: si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione in via Digione, vico I Digione, via Palestro e vicoli I e II, via Marsala e vicoli I e II. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

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