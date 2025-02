Un ingente quantitativo di cocaina da immettere sul mercato e la bellezza di circa 17mila euro in contanti.

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Selargius per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è della Polizia di Cagliari, gli uomini della Squadra Mobile sospettavano da tempo il coinvolgimento dell’indagato in un giro di droga. Così, dopo un servizio di appostamento nei pressi del suo domicilio a Selargius, hanno deciso di intervenire aiutati dall’unità cinofila della Guardia di Finanza.

La perquisizione nella casa ha permesso di ritrovare 180 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, con materiale per pesarla e confezionarla, oltre all’ingente quantitativo di contanti ritenuto provento dello spaccio.

Tutto il materiale è stato sequestrato, l’uomo arrestato e condotto nel carcere di Uta.

(Unioneonline/L)

