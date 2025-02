Il Comune di Selargius, in collaborazione con l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, sta promuovendo il progetto della Rete “Lollas" - le antiche case del Campidano”. L'obiettivo è quello di perseguire azioni volte alla valorizzazione dei luoghi in cui le case sono ubicate, alla riscoperta di rituali in uso nelle comunità; l’esaltazione di linguaggi innovativi che evidenzino le attuali risorse espressive locali, alla realizzazione e implementazione di un sito web dedicato alla presentazione delle risorse culturali, ambientali, enogastronomiche dei territori e per informazioni su servizi comuni relativi alla Rete lollas.

Nell’ambito del progetto Rete Lollas si intende coinvolgere i proprietari di immobili che per caratteristiche storiche ed architettoniche rientrano nella definizione di “Casa Campidanese” e “Lollas” per creare occasioni di promozione e valorizzazione delle comunità e delle sue eccellenze, culturali e produttive all’interno di un più ampio circuito sovracomunale (calendario unico) che può attrarre il grande pubblico, per creare un percorso volto alla valorizzazione patrimonio immobiliare locale, anche promuovendo la rigenerazione ed il riuso degli immobili ad oggi sottoutilizzati o inutilizzati.

In quest’ottica, il Comune di Selargius invita i proprietari delle tipiche abitazioni campidanesi, conosciute come Lollas, a partecipare a un incontro informativo che si terrà martedì 4 marzo, alle ore 16.30, presso l'aula consiliare in via Istria, durante il quale sarà presentato il progetto Rete Lollas e il disciplinare che regola l’adesione alla rete. Il coordinamento organizzativo è affidato all’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo.

