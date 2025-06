Il primo condominio digitale in Sardegna. Il 24 giugno 2025, a Selargius, nell’aula consiliare, a partire dalle 9.30, sarà presentato il progetto di automazione "Condominio digitale". «Un'iniziativa concreta verso l'edilizia smart e sostenibile», dice Gianmarco Sitzia, perito industriale, «che mette al centro tecnologia, efficienza energetica e gestione intelligente. Un'opportunità unica per scoprire il futuro della gestione condominiale e dell’efficienza energetica».

In programma, dopo i saluti istituzionali, alle 11 presentazione del Libro Verde - Standard Condominio Smart, alle 11 Focus su CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) e smart building e alle 12 Case study: "Is Corrias". Interventi di esperti del settore, accademici e rappresentanti istituzionali. Tra i relatori il presidente nazionale CNPI Giovanni Esposito, il presidente nazionale ANACI, Roberto Ricciu, il professor Emilio Ghiani dell’Università di Cagliari, il presidente KNX Massimo Valerii, il perito industriale e progettista Gianmarco Sitzia, l’ingegnere Alessio Lobina dello Studio Castella e Nathalia Santos, Digital Place e i relatori sponsor Antonio Sulanas (ABB), Luca Cappelletti (Betacavi) e Emanuele Squizzato (Fracarro). Saranno assegnati tre crediti formativi per periti industriali e amministratori ANACI.

Interverranno anche il sindaco di Selargius, Gigi Contu, il vice sindaco della Città Metropolitana, Francesco Lilliu, l'assessore alle attività produttive, Rita Ragatzu, il presidente dell'Ordine dei Periti Industriali di Cagliari, Pasquale Aru, il presidente dell'Ordine degli Ingegneri, Federico Miscali, il presidente Europeo Amministratori di condominio Leonardo Caruso, il presidente provinciale ANACI Cagliar, Mauro Puglisi e il referente regionale CNA Unione Installazione Impianti, Patrizio Mughetti.

