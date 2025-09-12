Furto aggravato ed evasione. Sono le accuse di cui dovrà rispondere un 36enne, disoccupato e residente a Selargius, arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena.

L’uomo, che era ai domiciliari, è stato notato dai militari mentre tentava di nascondersi sotto un’auto in sosta. Dopo essere stato fermato è stato perquisito e gli sono stati trovati addosso prodotti appena asportati dalla profumeria del centro commerciale “Al Parco”.

La refurtiva, costituita da sette confezioni di profumi e dalla somma di 126 euro in contanti, per un valore complessivo di circa 500 euro, è stata interamente restituita al legittimo proprietario.

L’uomo invece è stato fermato e condotto in tribunale per il giudizio con rito direttissimo davanti al giudice.

