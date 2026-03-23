L’amministrazione comunale di Selargius ha provveduto alla revisione e ridefinizione della graduatoria delle domande ammesse e dei relativi importi, approvando la graduatoria definitiva per la misura “Bonus Nidi Gratis” relativa al periodo Gennaio-Luglio 2025. Sono state presentate 142 domande: 136 sono state ammesse; sei quelle non ammesse.

I rimborsi sono stati assegnati agli aventi diritto secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. È possibile verificare la propria posizione in graduatoria tramite il numero di protocollo assegnato alla domanda.

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