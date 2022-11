Tutto è pronto per il gran finale della stagione su pista dell’atletica sarda che, come di consuetudine, si concluderà domenica con la rassegna giovanile. La manifestazione, valida anche come secondo ‘’Memorial Gianni Piseddu’’, si svolgerà allo stadio Virgilio Porcu di Selargius: ritrovo alle 9.30, sfilata delle società alle 10, inizio delle gare alle 10.30. In totale saranno ben 825 gli atleti presenti, con alcuni tra i più forti esponenti del settore giovanile isolano.

Tra i nomi da tenere maggiormente d’occhio ci sarà Stefano Mureddu (Tespiense) sui 300 con il tempo di 37’’43 che stimolato dalla presenza di Francesco Alpigiano (Atletica Sport è Vita), terzo ai Tricolori Cadetti sull’esathlon, potrebbe lottare per un tempo vicino ai 37 netti. Una delle gare da seguire con più attenzione sarà quella dei 2000 Cadetti dove saranno tre i nomi a giocarsela: su tutti Fabio Foddis dell’Atletica Valeria tallonato da Matteo Mura (Il sogno delle giovani promesse) che dovranno vedersela con Natan Deidda (Olympia Villacidro), seguito da Andrea Cabboi. Tra le Cadette, invece, si prospetta una bella sfida sui 300 tra Beatrice Ticca (Shardana), che ha il primo accredito con 44’’24, e Aurora Vargiu (Nugoro Track) con 44’’80.

Tra i Ragazzi non mancherà il promettente Lorenzo Arba (Atletica Dolianova) sui 1000 che al primo anno di categoria ha corso la distanza in 2’57’’99.

Per alcuni sarà l’ultima gara nella categoria in cui militano attualmente, per altri un’occasione per fare il punto della situazione in vista del prossimo anno: tutti, però, saranno accomunati dal fare parte di una grande festa tutta di corsa, che suggella un anno di successi e segnali importanti.

