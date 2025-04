Ris al lavoro nella rampa di Is Pontis Paris dove é avvenuto l’incidente costato la vita alla sedicenne Asia Loddo.

Dalle 10 gli specialisti dell’Arma hanno controllato tutto il tratto della strada che dalla rotatoria porta verso Quartu, in un tratto che sarebbe nel territorio di Quartucciu: hanno cercato tracce, segni o elementi che possano essere utili a ricostruire quanto accaduto lo scorso 9 aprile.

Nell’incidente, che sembra sia autonomo, oltre alla giovanissima che ha poi perso la vita in ospedale per le gravissime lesioni riportate, è rimasta ferita una diciottenne.

Ris e polizia locale di Quartucciu sul luogo dell'incidente

Proprio la sua testimonianza sarà importante per capire se nell’incidente siano coinvolti altri mezzi e per chiarire chi fosse alla guida. In un primo momento i rilievi non sono stati svolti perché non si capiva di chi fosse la competenza e perché lo scooter è stato spostato subito dopo dai familiari delle ragazze.

Ora le indagini dei carabinieri dovranno cercare di ricostruire tutto. Durante le operazioni dei Ris gli agenti della Polizia Locale di Quartucciu hanno svolto servizio per garantire la sicurezza della viabilità, con inevitabili rallentamenti.

