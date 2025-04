Asia Loddo è morta. Non ce l’ha fatta la sedicenne che mercoledì sera era rimasta coinvolta in un incidente in viale Marconi, all’altezza di Is Pontis Paris: le sue funzioni vitali si sono interrotte nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu, dove era stata trasportata priva di conoscenza dai soccorritori del 118.

La ragazza era in sella a uno scooter con un’amica diciottenne quando il mezzo è andato fuori controllo e le due giovani sono cadute rovinosamente sull’asfalto.

Asia Loddo

L’intervento del 118 era stato immediato, ma Asia non si è mai ripresa, mentre l’amica è rimasta vigile, nonostante le gravi ferite: è ancora ricoverata al Policlinico di Monserrato.

I genitori di Asia Loddo, nata a Cagliari ma residente a Quartu, hanno deciso di donare gli organi.

