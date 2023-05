Grave incidente attorno a mezzanotte ad Assemini: in uno scontro frontale tra due auto – non avvenuto sulla 130, come invece appreso in un primo momento – i conducenti hanno riportato diversi traumi e sono stati accompagnati in ospedale con assegnato un codice rosso.

Il più grave é stato portato dal 118 al Brotzu per un trauma cranico, mentre l’altro è stato accompagnato al Policlinico di Monserrato.

Sulla dinamica sono al lavoro i carabinieri, che dovranno anche accertare eventuali responsabilità.

