Incidente mortale a San Gavino Monreale. Secondo una prima ricostruzione, un uomo alla guida di un’auto ha perso la vita in seguito allo scontro con un camion. 

È successo sulla strada provinciale che porta a Sardara. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare.

Sono in corso i rilievi dei carabinieri di San Gavino per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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