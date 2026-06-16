La tragedia
16 giugno 2026 alle 15:03aggiornato il 16 giugno 2026 alle 15:04
Scontro con un camion a San Gavino, muore automobilistaÈ accaduto sulla provinciale che porta a Sardara
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Incidente mortale a San Gavino Monreale. Secondo una prima ricostruzione, un uomo alla guida di un’auto ha perso la vita in seguito allo scontro con un camion.
È successo sulla strada provinciale che porta a Sardara. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare.
Sono in corso i rilievi dei carabinieri di San Gavino per ricostruire la dinamica dell’incidente.
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