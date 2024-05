L’ingresso sarà vietato a tutti i babbani, perché nella Villa Siotto trasformata per l’occasione nella scuola di Hogwarts ci sarà posto solo per i maghi e le streghe provenienti da tutta la Sardegna.

Tutto pronto a Sarroch per la “Fiera dei Maghi”, l’evento organizzato dal Potter day Italia e dal Comune che sabato e domenica trasformerà l’antica villa padronale circondata da un grande parco nello scenario principe della saga letteraria creata dalla scrittrice J.K. Rowling.

Mai ambientazione fu più azzeccata, perché quest’anno gli organizzatori hanno scelto di dare vita all’appuntamento annuale dedicato agli appassionati della saga di Harry Potter in una dimora realizzata agli inizi del Novecento, già utilizzata per le riprese di un film horror e come escape room.

La villa è circondata da un grande parco, da una corte centrale e dagli edifici in cui si svolgevano le principali attività dell'azienda agricola dei Siotto: tutti luoghi che per l'occasione si trasformeranno in un borgo magico, con allestimenti, esposizioni e toponimi che richiamano alla magia. Aspiranti maghi e streghe così avranno la possibilità di immergersi ancora di più in un mondo di incantesimi e stregoneria.

Espositori, aree relax, un ricco programma di attività che includerà lezioni, gare ed esibizione artistiche: gli appassionati della saga fantasy del maghetto nemico giurato di Voldemort troveranno tutto quello che serve per trascorrere qualche ora all’insegna della magia. I visitatori potranno partecipare gratuitamente a tutte le attività previste nel programma, tra cui l'emozionante Meta Escape Room, un'esperienza virtuale che permetterà loro di immergersi completamente nel mondo di Hogwarts. Prevista anche una lezione per fare la Burro Birra: una bevanda analcolica semplice da preparare e da condividere con i propri amici maghi.

Non mancheranno poi sorprese incantate, come l'arrivo di Luigi Bullita, ideatore e regista di Angiu's House e Corvonero dichiarato, che porterà con sé la magia della grande famiglia Angius. Domenica gran finale con un ospite internazionale: Chris Rankin, noto per il suo ruolo di Percy Weasley nella saga di Harry Potter, saluterà tutti i fans dal palco della corte di Villa Siotto.

