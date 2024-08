Per gli investigatori dei carabinieri Rosanna Pilloni potrebbe essere morta a gennaio del 2023. La 78enne di Sarroch sarebbe stata tenuta per oltre un anno e mezzo nel congelatore della sua abitazione dal figlio 54enne Sandro Mallus, che nel frattempo avrebbe continuato a percepire regolarmente la sua pensione.

Per averne la certezza bisognerà attendere che venga eseguita l'autopsia che ieri il sostituto procuratore della repubblica di Cagliari, Giangiacomo Pilia, ha affidato al medico legale Roberto Demontis: il consulente avrà necessità di almeno quattro giorni per scongelare il cadavere, così da evitare che i tessuti possano risultare compromessi.

Nel frattempo, il pubblico ministero ha aperto il fascicolo con l'ipotesi di occultamento di cadavere e truffa aggravata. E nell'incarico conferito al medico legale, il magistrato ha chiesto che vengano accertate sia le cause della morte che l'esatta datazione del decesso.

Nel frattempo a Sarroch la comunità resta sotto shock per quanto accaduto.

E il fratello di Sandro Mallus, Andrea, dall’Irlanda precisa: «Non perdonerò mai mio fratello per quello che ha fatto. Spero solo che mamma sia morta davvero per cause naturali».

