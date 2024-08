In paese non vedevano Rosanna Pilloni da parecchio tempo. Non andava più a messa di domenica e nessuno si presentava in farmacia a ritirare le medicine che di solito assumeva. Troppe stranezze intorno al destino della settantottenne di Sarroch, che hanno portata alla soffiata ai carabinieri e alla conseguente perquisizione con la macabra scoperta: la donna era morta da diverso tempo e il figlio, Sandro Mallus, 54 anni, aveva nascosto il cadavere nel congelatore a pozzetto della casa per poter continuare a incassare la pensione. Per ora nei suoi confronti è scattata solo una denuncia con l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato e occultamento di cadavere. Ma si attendono gli esiti dell’autopsia, disposta dal magistrato di turno, per risalire alle cause del decesso: naturali? O violente?

In attesa del responso degli esami, che chiariranno anche da quanto tempo il corpo della donna fosse stato messo nel freezer, resta la cronaca di un pomeriggio inquietante.

I carabinieri sono entrati a perquisire l'abitazione in cui i due vivevano, in via Piemonte, l'uomo ha lasciato fare, senza chiedere nulla e restando in silenzio. I militari hanno passato al setaccio la casa decidendo di aprire anche il freezer sistemato al pian terreno. Ed è qui che Mallus aveva occultato il corpo della madre, completamente coperto di ghiaccio. Solo in quel momento l'uomo ha balbettato alcune frasi per giustificarsi, dicendo che la madre era morta per cause naturali, ma di non ricordare precisamente a quando risaliva il decesso: «Era il periodo del Covid, un gennaio», le sue uniche dichiarazioni. Sarebbe stato lui stesso a raccontare ai militari di non aver denunciato la morte della mamma per poter continuare a incassare la pensione minima della donna, il solo reddito della famiglia.

A Sarroch, dopo la scoperta del corpo, sono arrivati il medico legale Roberto Demontis e la squadra rilievi del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari. Gli specialisti dell'Arma hanno effettuato gli accertamenti all'interno della casa per consentire poi il trasferimento della salma all'ospedale Brotzu, dove lo stesso Demontis effettuerà l'autopsia non prima di venerdì.

Da quanto si apprende, l'anziana aveva problemi di salute da tempo. I militari stanno sentendo chi la conosceva, ma anche il medico di famiglia e il farmacista per capire quando è stata vista per l'ultima volta. Madre e figlio vivevano in una situazione di estremo disagio e di difficoltà e economiche: la donna si era separata dal marito, con il quale nessuno dei familiari aveva più rapporti. La coppia ha avuto anche un secondo figlio, ma vive all'estero e anche con lui si sono interrotti i contatti.

(Unioneonline)

