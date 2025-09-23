Sarroch, il giovane Michele Tronci alle Olimpiadi di informaticaAlla competizione parteciperanno in 100, provenienti da ogni parte d’Italia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Da Sarroch a Udine per dimostrare tutta la propria bravura alle Olimpiadi italiane dell’informatica, che si disputeranno a Udine sino al 25 settembre.
Michele Tronci, 17 anni di Sarroch, studente della IV classe dell’indirizzo Scienze applicate del liceo scientifico Alberti di Cagliari, è uno dei due giovani sardi che prenderà parte alla massima competizione nazionale che misura la preparazione nel campo dell’informatica.
Alla competizione parteciperanno in 100, provenienti da ogni parte d’Italia per raggiungere il gradino più alto della manifestazione che testa la conoscenza del mondo dei computer dei giovani italiani.
Grande preparazione e disciplina nello studio, il risultato raggiunto da Michele Tronci – primo studente della storia dell’Alberti a raggiungere la fase finale di questa speciale olimpiade – non è casuale: il giovane sarrochese, infatti, lo scorso maggio aveva ben figurato anche alle olimpiadi di matematica che si sono svolte a Cesenatico.