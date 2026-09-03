I Carabinieri della Stazione di Donori hanno denunciato un operaio cinquantenne, già noto alle Forze di Polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto ha avuto inizio durante un normale posto di controllo, quando i militari si sono avvicinati a un'utilitaria parcheggiata vicino all'abitazione dell'uomo, che in quel momento si trovava a bordo.

L'uomo è stato trovato in possesso di quattro dosi di cocaina termosaldate e pronte per essere cedute. Le operazioni di ricerca sono state quindi estese all’abitazione dove i Carabinieri hanno trovato un bilancino di precisione e vario materiale verosimilmente utilizzato per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

(Unioneonline)

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