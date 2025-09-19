Quattro giorni di festa per celebrare santa Vittoria, patrona di Sarroch. Il Comitato dei festeggiamenti in collaborazione con la parrocchia e il Comune ha organizzato un ricco calendario di appuntamenti. I riti religiosi cominciano oggi alle 19 con una messa in parrocchia: domani, dalle 9, visita e comunione ai malati, e messa alle 19.

Domenica, messe alle 7,30, 10 e 19: lunedì, messa alle 18 e a seguire la processione per le vie del paese. I festeggiamenti civili si terranno tutti in piazza Mercato, e prevedono oggi dalle 20 la serata musicale con il ballo liscio di Tony & Emy, e a seguire il concerto dei Collage. Domani, raduno motoristico alle 8,30, spettacolo stuntman con Maurizio Pera Perin, e alle 22 si balla con Sandro Murru. Domenica alle 22, concerto dei Sud Sound System: chiuderà il cartellone di appuntamenti la giornata di lunedì, con l’animazione per i più piccoli alle 16, la presentazione della squadra di volley della Sarroch Polisportiva, l’estrazione dei biglietti della lotteria e lo spettacolo di cabaret di Pino e gli Anticorpi.

