Sacchetti dell’immondizia, lattine, bottiglie ma soprattutto tanti ingombranti e vecchi elettrodomestici: la società De Vizia, per conto del Comune di Sarroch, inizierà nei prossimi giorni un intervento di pulizia straordinaria nella zona di Giompera, a monte del nuraghe Sa Domu ‘e s’Orcu.

«La pulizia fa parte degli interventi che stiamo portando avanti per contrastare le discariche abusive – spiega l’assessore all’Ambiente, Luca Tolu -, abbiamo finanziato campagne di educazione ambientale nelle scuole, incrementato le sanzioni e moltiplicato i verbali: ora interveniamo operativamente anche nella bonifica di aree oggetto di deposito indiscriminato da tanti anni. Non ci sono mai state giustificazioni per chi sporca il territorio, a maggior ragione ora che è entrato in funzione l'ecocentro. Auspichiamo maggiore sensibilità e rispetto da parte di tutti».

