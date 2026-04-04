Trecentomila euro a disposizione del Comune di San Vito (finanziamento regionale tramite l’agenzia Laore) per ripristinare la viabilità campestre nella zona di Minderrì, Baccu Scovas e Nuedda. Il progetto è stato approvato dalla Giunta comunale guidata da Marco Antonio Siddi e prevede “il ripristino - viene riportato nella delibera - delle normali condizioni di percorribilità di alcuni tratti di viabilità rurale di notevole pendenza con l'impiego di calcestruzzo fibrorinforzato e barriere stradali rivestite in legno”. Per la pavimentazione in calcestruzzo sarà utilizzato un “colore delle terre locali” per adattarsi meglio al paesaggio.

Le strade campestri sono utilizzate con frequenza dai pastori, dagli agricoltori e dal personale dell’ente foreste che lavora, appunto, nelle aree di Minderrì, Nuedda e Baccu Scovas. Aree, fra le altre cose, visitate dai turisti e dagli amanti delle escursioni. Anche per questo è stato previsto il posizionamento della segnaletica verticale. I lavori, dal momento in cui inizieranno, dovrebbero essere ultimati in tre mesi.

Da diverso tempo l’amministrazione comunale è impegnata nel ripristino e nella manutenzione delle tante strade campestri che attraversano l’esteso territorio del Comune di San Vito. Strade molto importanti sia per le attività produttive sia da un punto di vista di fruizione turistica ed archeologica.

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