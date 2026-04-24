L’avviso
24 aprile 2026 alle 22:21
San Vito, traffico vietato in via Nazionale: c’è il “GiroSardegna”Gli orari dello stop e quel che c’è da sapere
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In occasione del "GiroSardegna" di ciclismo la circolazione veicolare sarà sospesa temporaneamente nella Via Nazionale, il giorno 25 aprile dalle 9 alle ore 10,05, dalle 12,30 alle ore 13,35 e dalle ore 14,30 alle ore 15,35.
La sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei corridori.
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