In  occasione del "GiroSardegna" di ciclismo la circolazione veicolare sarà sospesa temporaneamente nella Via Nazionale, il giorno 25 aprile dalle 9 alle ore 10,05, dalle 12,30 alle ore 13,35 e dalle ore 14,30 alle ore 15,35.

La sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei corridori.

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