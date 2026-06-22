Una splendida mattinata all’insegna dello sport (il Karate), dell’amicizia e del ricordo ha animato la palestra delle scuole medie di San Vito domenica 21 giugno in occasione del terzo "Stage dell’Amicizia", appuntamento promosso dal CSKS – Centro Studi Karate Shotokan e Discipline AFN di San Vito con il patrocinio del Comune. L’edizione 2026 ha assunto un significato particolare grazie all’istituzione del primo Memorial Gian Paolo Marroccu, una figura storica della società sportiva sanvitese e grande appassionato di karate, ricordato da atleti, tecnici e partecipanti nel corso dell’intera manifestazione.

La palestra delle scuole medie ha accolto praticanti provenienti da diverse realtà sportive della Sardegna. Sul tatami si sono alternati alcuni tra i più autorevoli maestri del panorama regionale e nazionale delle arti marziali: Giancarlo Melis, 8° Dan, Direttore Tecnico Nazionale Fisecam e Responsabile Regionale Sardegna; Gino Emanuele Melis, 6° Dan e Presidente Regionale Fisecam, forte di un palmarès che comprende tre titoli mondiali, otto europei, ventisette vittorie internazionali e tredici titoli italiani; Salvatore Atzori e Peppino Tronci, entrambi 7° Dan; Fabio Caboni, 6° Dan; e Fernando Arangino, 4° Dan.

All’evento hanno preso parte anche il sindaco di San Vito, Marco Antonio Siddi, e la vicesindaca Graziella Congiu. Il momento conclusivo è stato dedicato agli esami per il passaggio di cintura di alcuni atleti della CSKS San Vito, preparati e seguiti dal maestro Antonino Piseddu.

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