La festa di San Priamo – ultima domenica del mese di maggio – è vicina. E allora i residenti del villaggio che porta il nome del santo (Comune di San Vito) come ogni anno si rimboccano le maniche per abbellire la borgata. In questi giorni l’area dove c’è la statua della madonnina è stata addobbata con rose e fiori colorati.

«Ci teniamo tantissimo al nostro villaggio - spiega William Murgia, uno dei pochi residenti – e appena possibile uniamo le forze per fare qualcosa».

Prima del 28 maggio nei pressi del santuario di San Priamo (dove si tiene la processione con il santo) interverrà per la pulizia anche l’amministrazione comunale di San Vito.

