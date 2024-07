Sono riprese le ricerche per trovare tracce di Francesca Deidda, la 42enne di San Sperate misteriosamente scomparsa nel maggio scorso, con le indagini che hanno per il momento portato in cella il marito – Igor Sollai – sospettato di omicidio e e occultamento di cadavere.

I sopralluoghi continuano a interessare il territorio di San Vito, lungo la ex Orientale Sarda, vicino al Ponte Romano, e già da oggi potrebbero essere utilizzati anche i cani molecolari, addestrati per cercare persone scomparse.

Le ricerche saranno più estese rispetto a quelle effettuate nei primi due giorni, ma non è escluso che gli inquirenti procedano a ricontrollare le aree già setacciate.

L'inchiesta coordinata al pm Marco Cocco vede mobilitati i carabinieri della Compagnia di Iglesias, i Cacciatori di Sardegna, il Ris, Il Soccorso alpino, i Vigili del fuoco e la Protezione civile, comprese le associazioni di volontariato e viene portata avanti a 360 gradi senza escludere alcuna pista.

Nelle prossime ore si attende anche l’esito degli accertamenti dei Ris sugli oggetti e le sulle tracce ematiche individuate nella prima fase di ricerche.

