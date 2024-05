Si son presi cura del verde nel centro di San Vito, hanno tinteggiato le panchine in Piazza Baccoi, raccolto i rifiuti abbandonati e reso un po’ più decoroso il villaggio di San Priamo.

Il merito è dei residenti percettori del Reis (reddito di inclusione sociale) attraverso il progetto “Agiudu torrau”. Chi versa in condizioni di povertà ha avuto un sussidio regionale: in cambio ha dato una mano per rimettere a nuovo il paese sotto la guida del personale della cooperativa sociale So.Se.

Gli interventi – solo i primi di una lunga serie – sono stati apprezzati dall’amministrazione comunale: «Grazie – ha sottolineato il sindaco Marco Antonio Siddi - a nome di tutti i sanvitesi».

