Il sindaco di San Vito Marco Siddi ha portato gli auguri di benvenuto ai 14 nuovi nati nel corso dell'anno. Sono Amelia, Arianna, Clarissa, Clarissa, Davide, Davide Nicoló, Fabio, Gabriele, Giovanni, Letizia, Lorenzo, Loris, Nicholas e Stefano.

«Un dono per le loro famiglie e un dono per l’intera comunità! Dove la famiglia sta bene – ha scritto il sindaco - il territorio sta bene. Promuovere la famiglia mettendo al centro il suo benessere è un obiettivo fondamentale. La famiglia è una risorsa vitale per la collettività, produttrice di beni relazionali, sociali ed economici».

Il marchio "Family in Italia" identifica le amministrazioni comunali che, attraverso un piano famiglia comunale, abbiano intrapreso un percorso di realizzazione di politiche volte a promuovere il benessere delle famiglie residenti e ospiti. Il Comune di San Vito è parte del Network "Comuni amici della famiglia" per lo scambio e diffusione di buone prassi in materia di politiche per la famiglia.

«Attendiamo il nuovo anno 2024 nella speranza di poter festeggiare un maggior numero di nuovi nati», conclude il sindaco.

