San Vito, lavori alla rete idrica in via Pili: possibile stop all'erogazione dell'acquaL’intervento è previsto giovedì 26 marzo fra le 8:30 e le 17:30
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Nell’ambito dei lavori di efficientamento delle reti idriche in corso nel Comune di San Vito, per la giornata di giovedì 26 marzo i tecnici di Abbanoa hanno in programma l’installazione di alcune nuove apparecchiature idrauliche nella rete idrica in via Emanuele Pili. I lavori si terranno tra le 8.30 e le 17.30 e richiederanno l’interruzione dell’erogazione idrica per consentire ai tecnici di lavorare con le tubature vuote. Pertanto, nella fascia oraria indicata potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni in tutto l’abitato. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.
«Sarà cura dei tecnici – spiega in una nota Abbanoa - contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo». «Qualsiasi anomalia - prosegue l'ente gestore - potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni».