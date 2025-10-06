l’appuntamento
06 ottobre 2025 alle 21:08
San Vito, genitori e insegnanti: domani un incontro con l'educatore Lorenzo BrainaRiunione nella sala conferenze di via Aldo Moro
Il comune di San Vito organizza cinque incontri curati da Lorenzo Braina, educatore, scrittore e divulgatore pedagogico tra i più apprezzati in Italia rivolti a genitori, insegnanti e tutta la comunità educante.
Il primo incontro dal tema "Madri. Una storia di donne" è fissato per domani, 7 ottobre, alle ore 17 presso la sala Conferenze di via Aldo Moro, 50 (Nuovo Municipio) con ingresso da via Piave.
L'ingresso è gratuito.
