Il comune di San Vito organizza cinque incontri curati da Lorenzo Braina, educatore, scrittore e divulgatore pedagogico tra i più apprezzati in Italia rivolti a genitori, insegnanti e tutta la comunità educante.

Il primo incontro dal tema "Madri. Una storia di donne" è fissato per domani, 7 ottobre, alle ore 17 presso la sala Conferenze di via Aldo Moro, 50 (Nuovo Municipio) con ingresso da via Piave.

L'ingresso è gratuito.

© Riproduzione riservata