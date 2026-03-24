È Mimmo Foddis il segretario regionale della Uil Fp, il nuovo soggetto sindacale nato dalla fusione di Uil Fpl e Uilpa. L'elezione è avvenuta a Cagliari nel corso del primo congresso della Uil Fp Sardegna, a cui hanno preso parte la segretaria generale nazionale Rita Longobardi e gli altri componenti della segreteria nazionale, Ciro Chietti, Simone Selvaggio, Giulio Mancini. Presenti anche il segretario Uilpa nazionale Renato Cavallaro, il coordinatore nazionale dipartimento giustizia Uilpa Mirko Manna e la segretaria generale della Uil Sardegna Fulvia Murru. Insieme al nuovo segretario generale Foddis, sono stati eletti segretario organizzativo regionale Massimo Marceddu, e i segretari regionali Augusto Ogana, Fabio Sanna, Maria Giorgia Vargiu, responsabile regionale comparto regione ed enti Paolo Mulè.

Foddis nel suo discorso ha illustrato i problemi della sanità sarda: dalla carenza di posti letto negli ospedali, con una media regionale di 2,7 posto ogni mille abitanti, contro una media europea di 4,5 /1000 abitanti, ai numeri sul personale insufficienti rispetto al reale fabbisogno, «basti pensare ad una media sugli infermieri di 4,7 ogni 1000 abitanti, a fronte di una media europea di 8,5 , con sacche di precariato ancora rilevanti».

La segretaria generale nazionale Uil Fpl Rita Longobardi nel suo intervento ha fatto il punto sullo stato dei contratti nazionali, della sanità pubblica e privata, del terzo settore, delle funzioni locali. Parlando della sanità la segretaria generale nazionale ha puntato l'obiettivo sulle nomine dei direttori generali delle Asl sottolineando che sarebbe auspicabile non fossero politiche e che la politica dovrebbe restare fuori lasciando lavorare dei seri esperti nominati dopo specifici concorsi.

(Unioneonline)

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