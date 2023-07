Hanno cenato al ristorante Ada di San Sperate, in via Cagliari, ma alla fine del pasto, anziché saldare il conto, si sono allontanati dal locale come se nulla fosse. E in effetti nessuno, lì per lì, si è accorto di nulla. Ma le telecamere avevano ripreso tutto.

È successo ieri sera, protagonista della fuga una coppia che ora, probabilmente, non starà passando un bel quarto d’ora. Il ristorante, infatti, ha pubblicato sulle proprie pagine social le immagini che ritraggono i due, invitandoli a tornare: «Le possibilità per pagare il conto che non avete pagato domenica sera a San Sperate presso la nostra attività», scrivono, «sono molteplici. In 35 anni di attività, non ci era mai capitato. Vi aspettiamo».

Dai titolari di “Ada”, anche una precisazione sulla dinamica del “colpo”: «Probabilmente», dicono rivolegendosi alla coppia, «vi è sembrato corretto approfittarvi dell'inesperienza e della buona fede di un giovane ragazzo, che al contrario di voi cerca di vivere onestamente e crescere con i giusti valori».

