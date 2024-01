I suoi due pitbull sono scappati dal cortile della sua casa. Prima hanno attaccato alcuni cani di piccola taglia, che sono riusciti a fuggire. Poi se la sono presa con un gatto, lasciandolo a terra in fin di vita. E la padrona ha chiamato i carabinieri. È arrivata così una denuncia per per omessa custodia e malgoverno di animali nei confronti di un commerciante di 47 anni di San Sperate.

Stando a quanto trapela non è la prima volta che i due pitbull, peraltro privi di microchip, si rendono protagonisti di aggressioni nei confronti di altri animali. I militari sono al lavoro per verificare eventuali precedenti episodi.

Di certo la padrona del gatto cercherà di non farla passare liscia al proprietario.

Ora sarà da valutare quale destinazione debba essere data ai due cani, che hanno dimostrato di essere pericolosi, quantomeno per i piccoli animali domestici che si trovano nella zona.

(Unioneonline/E.Fr.)

