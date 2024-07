I carabinieri del Ris sono entrati questa mattina nella casa di San Sperate, in via Monastir, dove vivevano insieme Igor Sollai e Francesca Deidda. Il primo è in carcere con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere. I resti della donna sono stati trovati nei giorni scorsi, chiusi dentro un borsone, sotto un albero ai bordi della vecchia Orientale sarda.

Gli specialisti dell’arma sono alla ricerca di tracce di un eventuale delitto che potrebbe essersi consumato all’interno dell’abitazione.

Ieri sono emersi i risultati delle analisi sull’auto che Sollai aveva venduto quando la moglie era già scomparsa, a maggio, ma ancora non era stato ipotizzato un omicidio: sul sedile posteriore sono state trovate tracce organiche sulle quali è necessario fare luce.

