Li hanno trovati chiusi dentro un trasportino, sotto il sole cocente, senza la possibilità di muoversi e di poter cercare un riparo.

L’ennesimo episodio di crudeltà è di questa mattina: due cuccioli di cane sono stati abbandonati alla fermata dell’1Q a Flumini, sul litorale di Quartu. Erano chiusi dentro una gabbietta, sotto il sole del mattino, nessuno accanto a loro, solo il caldo soffocante. A salvarli da morte certa è stato qualcuno che passava di là e che ha sentito il loro pianto disperato. Chi li ha trovati non poteva voltarsi dall’altra parte e li ha portati a casa per soccorrerli ma purtroppo non può tenerli con sè.

Da qui l’appello lanciato suoi social: «Cerchiamo urgentemente un persona che li possa adottare, o anche solo uno stallo momentaneo, in attesa di un’adozione definitiva».

Non solo i cani sono stati abbandonati ma sono stati rinchiusi sotto il sole senza che potessero scappare per trovare la salvezza. E con il caldo soffocante mattina non c’è alcun dubbio che sarebbero morti in breve tempo.

