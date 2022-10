Una 30enne di Napoli, con precedenti a carico, è stata denunciata per truffa a San Nicolò Gerrei.

Le indagini sono scattate dopo la segnalazione ai carabinieri di un 44enne del luogo, che dopo aver pagato la cifra di 70 euro per un acquisto sul web, in un sito di e-commerce, non ha mai ricevuto la merce.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata