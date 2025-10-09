Si è tenuta a San Basilio l'assemblea delle socie e dei soci del Gal Sole Grano Terra per l'elezione del nuovo consiglio d'amministrazione e del presidente che dureranno in carica per i prossimi tre anni. Alla guida della Fondazione che opera per lo sviluppo locale dei territori del Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari, è stato confermato il presidente uscente Antonino Arba; lo affiancheranno Elisa Artitzu al secondo mandato (Malamida Formaggificio – San Nicolò Gerrei), Alessia Follesa (assessora al Comune di Villaputzu), Filippo Delussu (Miele di Sardegna - Goni) e Chiara Torturu confermata per la seconda volta (Apicoltura Anedda - Villaputzu).

Soddisfazione per il presidente Arba che, tra i tanti obiettivi del suo mandato, ne ha uno che gli sta particolarmente a cuore: «Sono contento di aver ottenuto nuovamente la fiducia dei soci, mi auguro però che alle prossime elezioni si candidino i giovani e le giovani del territorio. Per il bene delle nostre comunità abbiamo bisogno di un ricambio generazionale, devono sentire la necessità e l'importanza di contribuire a dare una direzione al loro futuro».

