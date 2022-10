Sei ottobre 1962, 6 ottobre 2022: per Maria Assunta Cambarau ed Efisio Marras, inossidabile coppia di Samatzai, oggi è il giorno del 60esimo anniversario di nozze. Nel tempo: argento, oro e, ora, nozze di platino.

La storia d’amore di Maria Assunta ed Efisio (83 e 89 anni rispettivamente) prende i colori di un metallo sempre più prezioso. E diventa sempre più lunga. Dal 6 ottobre 1962, quando i due, allora, giovani si sposarono nella chiesa di San Giovanni Battista a Samatzai, fino ad oggi, ma la vita in due degli sposi aveva preso avvio tre anni prima.

Quando nella stessa chiesa parrocchiale samatzese i due avevano incrociato i loro sguardi per non levarseli più di dosso. Amore a prima vista: la scintilla, per Maria Grazia Cambarau e Efisio Marras, scocca proprio sotto la navata della bella parrocchia e continua negli anni a seguire, con le nozze nel 1962 arricchite dalla nascita dei due figli maschi, Fabrizio e Fulvio, nel 1962 e 1965.

“Il segreto della nostra unione? La pazienza, il rispetto e l’affrontare la vita con serenità qualsiasi cosa succeda”, confessano Maria Assunta e Efisio, oggi sposi, da sessant’anni.

