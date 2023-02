Si è tenuta in Municipio a Muravera una riunione per la preparazione della 49esima sagra degli agrumi prevista per il 23 aprile prossimo. Invitati i commercianti, le associazioni, i comitati organizzati e spontanei, nonché tutti i cittadini che abbiano interesse a portare avanti degli eventi correlati alla manifestazione.

L'assessorato comunale alla Cultura e turismo presieduto da Matteo Plaisant, Pro Loco e le altre associazioni locali sono già al lavoro per allestire "Sa festa" destinata a calamitare anche l'interesse dei turisti italiani e stranieri. Previste la sfilata di gruppi folk di tutta la Sardegna, delle maschere, delle etnotraccas (con spaccati di vita contadina). E ancora danze e canti tradizionali. In programma anche dibattiti, mostre, spettacoli e altre iniziative.

La festa dell'agrume è una delle più attese della primavera in Sardegna. Una sagra capace di attirare in passato anche 40mila visitatori in un clima di grande festa e tanta ospitalità. «Una sagra – dice il sindaco Salvatore Piu – che ha sempre aperto le porte della stagione turistica: una cartolina di Muravera e dell'intero Sarrabus».

