Ultima ma doppia tappa per Saboris Antigus, la manifestazione itinerante che per la nona edizione ha voluto valorizzare – con la collaborazione della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano – le bellezze e le tradizioni materiali e immateriali di paesi geograficamente compresi tra Trexenta e Sarcidano.

L'ultima giornata della manifestazione sarà domenica 18 dicembre con un doppio programma: a Mandas e a Nurri. I due paesi promettono di intrattenere il visitatore con programmi che rievocano la storia, le suggestioni medievali, le tradizioni culinarie, i trascorsi ducali e i viaggi lacustri.

A Mandas si può passeggiare e respirare subito l'aria di un ancora vivo passato ducale, unico in Sardegna. Si possono ascoltare i racconti della cultura contadina e assaporare tutti i gusti e i profumi della tradizione culinaria. Inoltre, il territorio di Mandas è costellato da rovine di nuraghi, tombe di giganti, villaggi pre-romani e romani: Ardiddi, Cuccuru arau, Santu Simoni, Riun’e Logu, Santa Barbara, Gannadra. Nella località Su Angiu è stata rinvenuta la famosa navicella nuragica, oggi conservata al Museo archeologico di Cagliari. Per più di due secoli Mandas è stato centro amministrativo dell’unico ducato spagnolo in Sardegna, concesso dal re Filippo III nel 1614. Un occhio attento si accorgerà anche che edifici storici del paese possiedono dettagli che rievocano il glorioso periodo ducale: ad esempio, lo stemma del primo duca, don Pedro Mazza Carroz Ladròn, è visibile sulla facciata della chiesa parrocchiale di San Giacomo Apostolo.

Un'altra attrazione da non perdere, che fa parte della storia del territorio è il Trenino Verde. Ecco come David Herbert Lawrence aveva descritto il suo arrivo a Mandas, nel 1921: «Quasi non credevo ai miei occhi, tanto tutto era simile all’Inghilterra, alle regioni brulle della Cornovaglia o alle alture del Derbyshire». E proprio nella stazione ferroviaria del paese che campeggia il busto del grande scrittore e parte il Trenino Verde, che attraversa il versante meridionale del Gennargentu in un susseguirsi di paesaggi mozzafiato, lungo una tratta che è stata definita tra le più belle del mondo.

Ai visitatori è inoltre consigliato un luogo di Mandas, da non perdere, nel quale è sempre possibile respirare le atmosfere della cultura contadina: Is lollas de is aiaiusu. Il museo comunale inaugurato nel 2005 che rappresenta una tipica abitazione del passato, per scoprire come si viveva e come si lavorava all’interno delle case della Trexenta.

L’altra tappa di domenica 18 dicembre per Saboris Antigus è il paese di Nurri. Incastonato tra Sud Sardegna, Barbagia e Ogliastra, Nurri è un vero gioiello del Sarcidano, terra dei laghi che si adagia sul fianco di un vulcano spento, circondato da colline di macchia mediterranea fino alle rive del lago Flumendosa e del lago Mulargia. Angoli di Sardegna incontaminati e suggestivi, per godere di una gita sul lago nelle imbarcazioni in stile Mississippi: esperienza unica per apprezzare ancora di più gli splendidi paesaggi del territorio. La chiesa di San Michele Arcangelo, edificata in stile gotico-catalano, è stata oggetto di rifacimento nel XVIII secolo. Il progetto prevedeva una pianta a croce latina, ma venne poi scelta la croce greca, accompagnata da una cupola affrescata. Il campanile è isolato rispetto alla chiesa: una peculiarità architettonica che nel tempo è diventata una delle attrazioni del luogo.

