Al via sabato la campagna di vaccinazione anti Covid per i cittadini di Marcalagonis e di Settimo San Pietro.

La campagna è legata all'accordo sottoscritto dalla rete di solidarietà sociale Ad Adiuvandum con l’Assessorato Regionale della Sanità coinvolgendo anche il Ministero della Difesa. Nell'hub vaccinale temporaneo di Maracalagonis sarà fondamentale inoltre la collaborazione delle forze di Polizia Locale, della Misericordia di Settimo San Pietro, del Masise e della Cooperativa Sociale "I soccorritori Gran Ducato di Mandas".

Potranno essere vaccinati i cittadini ad elevata fragilità (in possesso del codice di esenzione), affetti da diabete mellito (in possesso del codice di esenzione) e gli over 80.

Per accedere alle operazioni vaccinali non è necessaria la prenotazione ma biosgna essere muniti di tessera sanitaria e del modulo il di consenso debitamente compilato. I moduli saranno disponibili anche all'ingresso del Municipio.

L'appuntamento è al Palazzetto dello sport di Maracalagonis.

© Riproduzione riservata