I quartuccesi dovranno pazientare ancora un po’ per poter riavere l’ufficio postale aperto al pubblico.

Inizialmente previsto per il 7 gennaio 2025, il ritorno a regime del servizio sarà rimandato al 13 febbraio a causa dei lavori in corso per il Progetto Polis - Casa dei Servizi Digitali. Una trasformazione che, pur comportando un po’ di disagio, colmerà quel gap digitale che da tempo penalizza le realtà più piccole.

Dallo scorso 17 settembre 2024, infatti, l’ufficio di via Mandas è chiuso per lavori di ammodernamento, e i cittadini sono stati invitati a spostarsi all’ufficio di Quartu in via Milano 45. Qui, il servizio proseguirà con gli orari regolari, dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. Il periodo di chiusura offre anche un’opportunità di recupero per chi non ha potuto ritirare pacchi o corrispondenza, che ora può essere ritirata proprio in questa sede alternativa.

Il Progetto Polis è una sfida ambiziosa che punta a rendere i servizi postali più moderni e accessibili a tutti, riducendo il digital divide che ancora oggi limita molti cittadini, soprattutto nelle zone periferiche. Poste Italiane, infatti, sta implementando questa trasformazione in diversi centri dell’isola, con l’obiettivo di rendere le operazioni quotidiane più facili, veloci e sicure per la popolazione.

Se la chiusura è stata dunque un passo necessario, la riapertura del nuovo ufficio sarà un salto nel futuro per Quartucciu, con una Casa dei Servizi pensata per semplificare la vita digitale dei cittadini.

