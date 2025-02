Multe e anche denunce alla Procura negli ultimi tempi per abbandono di rifiuti urbani nelle periferie e nelle campagne di Sinnai. Le indagini ambientali della Polizia Locale di Sinnai continuano in collaborazione con la Società Cosir, che si occupa del servizio di igiene urbana per il Comune di Sinnai, e della Società Formula Ambiente, incaricata dalla Città Metropolitana della bonifica delle strade di competenza. Per scovare i responsabili dell'abbandono di rifiuti un aiuto arriva l'utilizzo dei nuovi mastelli della Cosir, dotati di codice che fanno emergere le utenze abusive.

«Molti sacchi abbandonati nella circonvallazione comunale – ha detto il capitano Giuseppe Fiori, comandante della Polizia locale - riportavano il bollino che gli operatori della Cosir appongono per indicare che il rifiuto è stato conferito in modo non corretto. L’indagine attuata con l’incrocio dei dati delle tracce rinvenute nei rifiuti e l’elenco delle utenze non conformi che quotidianamente ci comunica la stessa Società Cosir, ci ha consentito di risalire al produttore del rifiuto e, conseguentemente, poter assumere i necessari provvedimenti sanzionatori».

Il comandante Fiori ricorda che «la squadra di Polizia Ambientale del Comando di Sinnai mantiene rapporti di costante collaborazione con il Corpo di Polizia Metropolitana di Cagliari con il quale sono stati attivati numerosi interventi congiunti, in particolare nelle frazioni marine dove, il fenomeno degli abbandoni indiscriminati dei rifiuti raggiunge livelli elevati. La speranza è che l’imminente realizzazione dell’ecocentro nella località turistica di Solanas, e il rinforzo dell’organico della Polizia locale, possano consentire, già dalla prossima stagione estiva, di contrastare il fenomeno decisamente preoccupante per l'ambiente e per l'immagine del sito».





