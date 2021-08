I sindaci di Mandas Umberto Oppus, di Nurri Antonello Atzeni e di Serri, Samuele Gaviano, si sono riuniti questa mattina nel Palazzo municipale di Mandas per discutere dell’emergenza incendi e analizzare i danni subiti nei recenti roghi sviluppati nei propri territori (soprattutto quelli dell’agosto 2020 e quelli registrati nel 2021).

L’assemblea consiliare congiunta dei tre paesi ha stilato un documento in cui si chiede al presidente della Regione Christian Solinas, agli assessori competenti, ai capigruppo in Consiglio Regionale, ai direttori delle Agenzie e degli Enti interessati l’adozione di “tutte le azioni di ristoro in favore delle aziende agropastorali distrutte dagli incendi del 2020 e 2021”.

Per il recupero delle aree devastate dal fuoco servono importanti risorse economiche. “È necessario finanziate le principali strade di penetrazione agraria, soprattutto quelle di collegamento fra i territori dei tre Comuni al fine di garantire una viabilità di accesso, oltreché per i titolari dei fondi per il passaggio dei mezzi di soccorso e di antincendio”, sottolinea Umberto Oppus. Fondamentale anche la realizzazione, in prossimità o all’interno dei compendi di rimboschimento, di vasconi antincendio al fine di garantire l’erogazione della risorsa idrica finalizzata al contenimento dei danni da incendio.

I sindaci Oppus, Atzeni e Gaviano chiedono inoltre un intervento straordinario finalizzato a garantire l’utilizzo dell’acqua presente nei pozzi e nelle sorgenti di Mandas, Nurri e Serri.

