Sono in fase di conclusione i lavori per la realizzazione del primo distributore di energia elettrica di Mandas, situato nel largo David Herbert Lawrence alla periferia del paese. «È un'iniziativa che ho seguito personalmente perché, dopo cento anni, segue la pompa di benzina che proprio nella stessa zona installò Calogero Lunetta, il famoso oste di Lawrence», sottolinea il sindaco Umberto Oppus. Un’opera di piccole dimensioni ma di grande importanza, che consentirà di lasciare l’auto collegata di giorno e di notte per tutto il tempo desiderato. «Il nostro progetto rappresenta un decisivo passo in avanti nella costruzione della Mandas del futuro», conclude il primo cittadino.

La diffusione di auto elettriche anche in Italia sta crescendo con una certa rapidità e, con esse, le strutture dedicate alla ricarica di questi mezzi (le cosiddette colonnine elettriche). Un’operazione tutto sommato semplice, anche se non ancora entrata nella quotidianità, che si può fare su strade e autostrade pubbliche, ma anche nel garage di casa. L'amministrazione comunale di Mandas, sempre molto attenta alle novità tecnologiche che vanno nella direzione di creare vantaggi per l'ambiente, ha deciso di investire su questo tipo di infrastruttura.

La stazione di ricarica pubblica nasce per consentire la ricarica dei veicoli elettrici in un’area del centro urbano che – su valutazione dei tecnici comunali – è considerata idonea a questo tipo di funzione. Il largo Lawrence si trova alla periferia del paese, vicino alla stazione ferroviaria anch’essa dedicata all’autore di “L’amante di Lady Chatterley”, che nel gennaio 1921 arrivò nel paese del Ducato a bordo del Trenino Verde.

